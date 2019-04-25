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Во Владивостоке завершились переговоры Путина и Ким Чен Ына

11:34, 25.04.2019
Во Владивостоке завершились переговоры Путина и Ким Чен Ына
Фото: kremlin.ru

Во Владивостоке завершились переговоры президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Сначала лидеры двух стран около двух часов беседовали тет-а-тет, затем встреча продолжилась в расширенном составе. В целом переговоры длились около трех с половиной часов, пишет RT.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что встреча один на один с лидером КНДР Ким Чен Ыном была достаточно обстоятельной. По словам Ким Чен Ына, переговоры помогут развитию двусторонних связей и урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

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