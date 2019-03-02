Путин поздравил Михаила Горбачева с 88-летием

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 2 марта, поздравил бывшего руководителя СССР Михаила Горбачева с 88-летием. Текст послания опубликован на сайте Кремля.

В письме Путин подчеркивает, что в России и за ее пределами Горбачева знают «как авторитетного государственного и общественного деятеля с огромным профессиональным и жизненным опытом».

«Вы не остаетесь в стороне от дел, активно вовлечены в экспертные дискуссии по ключевым вопросам международной повестки, вносите значимый вклад в выстраивание открытого, конструктивного диалога по важнейшим проблемам современности», — отмечает глава страны.

Кроме того, Путин пожелал Горбачеву «доброго здоровья и бодрости духа».

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил с днем рождения президента Татарстана Рустама Минниханова.