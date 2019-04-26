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В Татарстане температура опустится до 17°С

04:36, 26.04.2019
В Татарстане температура опустится до 17°С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 26 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный умеренный, говорится на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха достигнет 12-17 градусов тепла. В Казани ожидается от +14°С до +16°С. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от +12°С до +16°С.

Общество Татарстан
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