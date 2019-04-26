В Татарстане температура опустится до 17°С

Сегодня, 26 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный умеренный, говорится на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха достигнет 12-17 градусов тепла. В Казани ожидается от +14°С до +16°С. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от +12°С до +16°С.