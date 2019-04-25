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Волейболистки «Динамо-Казань» проиграли «Уралочке» в первом матче серии за «бронзу» ЧР

20:31, 25.04.2019
Волейболистки «Динамо-Казань» проиграли «Уралочке» в первом матче серии за «бронзу» ЧР
Фото: dinamo-kazan.com

Сегодня в Казани состоялся первый матч серии за бронзовую медаль женского чемпионата России по волейболу. Встреча клубов «Динамо-Казань» и «Уралочка-НТМК» закончилась со счетом 0:3 в пользу гостей.

Все три сета волейболистки из Нижнего Тагила завершили с результатом в 25 очков.

Динамовки же смогли набрать только 22, 20 и 20.

Серия продлится до трех побед. Следующая игра назначена на завтра, 26 апреля. В Нижнем Тагиле запланированы игры 30 апреля и 1 мая. Если после четырех игр счет в серии будет 2:2, то 5 мая в Казани пройдет решающий, пятый поединок.

СпортВолейбол Татарстан
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