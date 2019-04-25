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«Яндекс»: крупнейшая пробка Казани продержалась почти 2 часа

20:04, 25.04.2019
«Яндекс»: крупнейшая пробка Казани продержалась почти 2 часа
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Крупнейшей пробкой за сегодня в Казани стал затор на проспекте Победы. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» он продержался 1 час и 50 минут.

Длина затора составила всего 2,7 км. Его пик пришелся на 08:51, следует из данных сервиса. Пробка растянулась от улицы Академика Глушко до улицы Академика Губкина.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 7 баллов, что соответствует обычному уровню.

В число крупнейших также вошли вечерняя пробка на Тэцевской (1,9 км), утренняя на Сахарова (1,9 км), вечерний затор на Амирхана (1,8 км) и утренний на Сибирском тракте и улице Ершова (1,8 км).

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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