«Яндекс»: крупнейшая пробка Казани продержалась почти 2 часа

Крупнейшей пробкой за сегодня в Казани стал затор на проспекте Победы. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» он продержался 1 час и 50 минут.

Длина затора составила всего 2,7 км. Его пик пришелся на 08:51, следует из данных сервиса. Пробка растянулась от улицы Академика Глушко до улицы Академика Губкина.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 7 баллов, что соответствует обычному уровню.

В число крупнейших также вошли вечерняя пробка на Тэцевской (1,9 км), утренняя на Сахарова (1,9 км), вечерний затор на Амирхана (1,8 км) и утренний на Сибирском тракте и улице Ершова (1,8 км).