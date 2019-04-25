В Минфине предложили закрыть данные о госзакупках из-за санкционных рисков

В Минфине РФ предложили закрыть часть данных о госзакупках. Таким образом власти надеются избежать санкционных рисков.

Специалисты министерства разработают проект изменений в законодательство, которые позволят сделать непубличной некоторую информацию в этой сфере, рассказал замдиректора департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы министерства Дмитрий Готовцев.

«С учетом возникшей экономической ситуации, обусловленной применением, в том числе в отношении РФ, санкций, появилась потребность закрытия некоторой информации, которая сейчас размещается в открытом доступе в Единой информационной системе», — передает слова чиновника агентство «Прайм».

Он добавил, что контрольные органы должны получать информацию в полном объеме, но «так, чтобы это не «публичилось».

Готовцев заверил, что закрытие части информации не повлечет за собой сокращения числа потенциальных участников системы госзаказа, а также не приведет к бесконтрольности этих процедур.

Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года Счетная палата нашла в сфере госзакупок нарушения на общую сумму в 294,6 млрд рублей.



