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США ввели санкции против премьер-министра Чечни

17:59, 25.04.2019
США ввели санкции против премьер-министра Чечни
Фото: grozmer.ru

США ввели санкции в отношении председателя правительства Чечни Муслима Хучиева. Теперь ему запрещен въезд в Штаты.

Как сообщает пресс-служба Госдепа, ограничительные меры распространяются и на супругу Хучиева Сапият Шабазову.

Чиновник обвиняется в «серьезных нарушениях прав человека».

«Госдепартамент США располагает достоверной информацией о том, что Муслим Хучиев был причастен к пыткам», — говорится в сообщении.

Напомним, что Хучиев стал премьер-министром Чечни в прошлом году.

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