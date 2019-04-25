США ввели санкции против премьер-министра Чечни

США ввели санкции в отношении председателя правительства Чечни Муслима Хучиева. Теперь ему запрещен въезд в Штаты.

Как сообщает пресс-служба Госдепа, ограничительные меры распространяются и на супругу Хучиева Сапият Шабазову.

Чиновник обвиняется в «серьезных нарушениях прав человека».

«Госдепартамент США располагает достоверной информацией о том, что Муслим Хучиев был причастен к пыткам», — говорится в сообщении.

Напомним, что Хучиев стал премьер-министром Чечни в прошлом году.