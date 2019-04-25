США ввели санкции против премьер-министра Чечни
США ввели санкции в отношении председателя правительства Чечни Муслима Хучиева. Теперь ему запрещен въезд в Штаты.
Как сообщает пресс-служба Госдепа, ограничительные меры распространяются и на супругу Хучиева Сапият Шабазову.
Чиновник обвиняется в «серьезных нарушениях прав человека».
«Госдепартамент США располагает достоверной информацией о том, что Муслим Хучиев был причастен к пыткам», — говорится в сообщении.
Напомним, что Хучиев стал премьер-министром Чечни в прошлом году.ОбществоВласть
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