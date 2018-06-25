Кадыров назначил мэра Грозного главой правительства Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о назначении мэра Грозного Муслима Хучиева главой правительства республики.

«Также мною изданы указы о назначении Исы Тумхаджиева первым заместителем председателя правительства Чечни и освобождении Ибрагима Закриева от занимаемой должности первого заместителя председателя правительства Чечни по собственному желанию»,— написал он в telegram-канале.

26 июня президент России Владимир Путин назначил премьера Чечни Абубакара Эдельгериева своим советником. Он был главой правительства республики с мая 2012 года.