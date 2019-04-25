Зиганшин явился на заседание суда по спору на 135 млн рублей

Глава ПСО «Казань» Равиль Зиганшин пришел в Арбитражный суд РТ по спору из-за договора поручительства на 135 млн за ныне ликвидируемую компанию «Траверз компани». Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» из зала суда.

Он пришел по требованию суда, чтобы лично дать образцы подписи для экспертизы, о которой ранее ходатайствовал юрист ПСО Станислав Захаров.

Зиганшину дали ознакомиться с копией договора, на которой есть порядка 20 его подписей. Он заявил, что подписи не его.

Подробнее о деле — в материале «Реального времени».

