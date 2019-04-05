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Бизнес

«Магнит» подтвердил заинтересованность в покупке «Ленты»

11:38, 05.04.2019
«Магнит» подтвердил заинтересованность в покупке «Ленты»
Фото: gsn.tatarstan.ru

Ретейлер «Магнит» заинтересован в покупке 100% акций «Ленты».

«Магнит» действительно заинтересован в сделке. Розничная сеть сделала «Ленте» предложение по выкупу 100% акций ретейлера" — сообщил ТАСС представитель компании.

Ранее стало известно, что «Лента» получила предложение от «Магнита» на покупку 100% акций за $1,8 млрд. В «Ленте» попросили уточнить, желает ли «Магнит» провести сделку в свете того, что «Севергрупп» согласился приобрести примерно 42% «Ленты».

Ранее владелец «Северстали» Алексей Мордашов договорился о покупке 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc и 7,47% у Европейского банка реконструкции и развития.

Бизнес
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