«Магнит» подтвердил заинтересованность в покупке «Ленты»

Ретейлер «Магнит» заинтересован в покупке 100% акций «Ленты».

«Магнит» действительно заинтересован в сделке. Розничная сеть сделала «Ленте» предложение по выкупу 100% акций ретейлера" — сообщил ТАСС представитель компании.



Ранее стало известно, что «Лента» получила предложение от «Магнита» на покупку 100% акций за $1,8 млрд. В «Ленте» попросили уточнить, желает ли «Магнит» провести сделку в свете того, что «Севергрупп» согласился приобрести примерно 42% «Ленты».

Ранее владелец «Северстали» Алексей Мордашов договорился о покупке 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc и 7,47% у Европейского банка реконструкции и развития.