Россиянам старше 40 лет дадут выходной для прохождения диспансеризации

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству труда подготовить поправки в ТК РФ о праве работника в возрасте 40 лет и старше на выходной для прохождения диспансеризации.

Как сообщается на сайте правительства РФ, выходной должен предоставляться сотруднику один раз в год с сохранением за ним места работы и среднего заработка.

Также Министерству здравоохранению поручено внести в правительство РФ проект нормативного правового акта об объявлении проведения в 2019—2020 годах Всероссийской диспансеризации взрослого населения Российской Федерации.

Ранее Медведев, выступая с отчетом правительства за 2018 год в Госдуме, заявил, что россияне старше 40 лет будут проходить диспансеризацию ежегодно.