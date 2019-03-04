В Казани в реновацию Старо-Татарской слободы инвестируют свыше 500 млн рублей в 2019 году

Префект территории «Старый город» Марат Усманов на деловом понедельнике рассказал, что в этом году в реставрацию объектов культурного наследия и благоустройство Старо-Татарской слободы в Казани планируют инвестировать более 500 млн рублей.

Общий объем инвестиций в реновацию слободы с 2015 года превысил 2 млрд рублей, передает ИА «Татар-информ».



В 2019 году планируется завершить работы по приведению в первоначальный вид дома Муллина XIX века (ул. К. Насыри, 11).

Кроме того, в планах завершение реконструкции здания Азимовской мечети и открытие музейно-галерейного пространства в доме Марджани (ул. К. Насыри, 10), сообщили в мэрии Казани.

Ранее аналитическое агентство «ПромРейтинг» составило топ-20 общественных пространств Казани. Старо-Татарская слобода заняла в списке девятое место.