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Джо Байден объявил о своем участии в выборах президента США в 2020 году

13:10, 25.04.2019
Джо Байден объявил о своем участии в выборах президента США в 2020 году
Фото: commons.wikimedia.org

Бывший вице-президент США, демократ Джозеф Байден объявил о намерении участвовать в выборах американского президента в 2020 году.

«Основные ценности этой нации ... наше положение в мире ... наша демократия ... все, что сделало Америку — Америка — на карту. Вот почему сегодня я объявляю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов», — написал он в Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей», изменит стратегию вмешательства перед новыми выборами президента в США, которые продут в 2020 году.

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