Джо Байден объявил о своем участии в выборах президента США в 2020 году

Бывший вице-президент США, демократ Джозеф Байден объявил о намерении участвовать в выборах американского президента в 2020 году.

«Основные ценности этой нации ... наше положение в мире ... наша демократия ... все, что сделало Америку — Америка — на карту. Вот почему сегодня я объявляю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов», — написал он в Twitter.



Ранее СМИ сообщили, что Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей», изменит стратегию вмешательства перед новыми выборами президента в США, которые продут в 2020 году.