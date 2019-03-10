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Bloomberg сообщил о смене стратегии «фабрики троллей» перед новыми выборами президента в США

13:20, 10.03.2019
Bloomberg сообщил о смене стратегии «фабрики троллей» перед новыми выборами президента в США
Фото: realnoevremya.ru

Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей», изменит стратегию вмешательства перед новыми выборами президента в США, которые продут в 2020 году.

Как сообщает Bloomberg, вместо того, чтобы создавать собственный контент, тролли начали нагнетать политическую ситуацию в социальных сетях с помощью комментариев с фейковых аккаунтов.

В этом случае, по мнению экспертов, предлагаемые «фабрикой троллей» тезисы не обязательно будут восприняты как недостоверные и не подпадут под введенные Facebook и Twitter ограничения.

Ранее американские военные заявили, что подконтрольные им хакеры смогли отключить от интернета Агентство интернет-исследований (АИИ), известное как «фабрика троллей» в Ольгино.

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