Bloomberg сообщил о смене стратегии «фабрики троллей» перед новыми выборами президента в США
Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей», изменит стратегию вмешательства перед новыми выборами президента в США, которые продут в 2020 году.
Как сообщает Bloomberg, вместо того, чтобы создавать собственный контент, тролли начали нагнетать политическую ситуацию в социальных сетях с помощью комментариев с фейковых аккаунтов.
В этом случае, по мнению экспертов, предлагаемые «фабрикой троллей» тезисы не обязательно будут восприняты как недостоверные и не подпадут под введенные Facebook и Twitter ограничения.
Ранее американские военные заявили, что подконтрольные им хакеры смогли отключить от интернета Агентство интернет-исследований (АИИ), известное как «фабрика троллей» в Ольгино.Общество
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