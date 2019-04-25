Путин об итогах выборов президента Украины: «Это полный провал политики Порошенко»

Президент России Владимир Путин назвал итоги выборов президента Украины полным провалом политики действующего президента Петра Порошенко.



«Я уверен, что новые власти не могут этого не понимать, они прекрасно это понимают... Посмотрим хотя бы на первые шаги (нового президента Украины, которым избрали Владимира Зеленского). Понимать — это одно, а выстроить реалистичную политику, отвечающую интересам своего народа», — цитирует Путина RNS.

Ранее журнал National Interest сообщил, что главной причиной провала Порошенко на выборах президента Украины стала антироссийская политика, которая велась на протяжении 5 лет.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский одержал победу над Порошенко во втором туре выборов главы страны. Зеленский набрал 73,22% голосов, действующий президент Украины — 24,45%.