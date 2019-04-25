National Interest назвал причину поражения Порошенко на выборах

Главной причиной провала Петра Порошенко на выборах президента Украины стала антироссийская политика, которая велась на протяжении 5 лет. Об этом сообщает журнал National Interest.

Издание подчеркивает, что украинцы не стали поддерживать Порошенко, так как он ограничивал использование русского языка, ввел запрет на поездки в России и торговлю с ней. При этом большинство жителей Украины говорят на русском, у них есть родственники за рубежом.

Еще одним фактором поражения Порошенко стала националистическая политика, которую он применял для объяснения социальных и экономических проблем в стране, пишет NI.

Согласно прогнозам, среди украинцев симпатия к России вряд ли снизится в ближайшее время. Кроме того, если удастся завершить конфликт в Донбассе, то это приведет к увеличению экономического влияния русскоговорящей Украины и росту симпатии к России.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский одержал победу над действующим президентом Украины Петром Порошенко во втором туре выборов главы страны. Зеленский набрал 73,22% голосов, Порошенко — 24,45%.