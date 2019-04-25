Выручка Mail.ru Group в I квартале 2019 года составила более 20 млрд рублей

В Mail.ru Group заявили о росте выручки до 20,1 млрд рублей в I квартале 2019 года.

Согласно отчету, доходы от рекламы составили 7,8 млрд рублей, рост – 19,3%. Выручка от массовых многопользовательских игр также выросла на 22,1% и равняется 6,2 млрд рублей, передают «Ведомости».

Платежи пользователей принесли компании 4,2 млрд рублей, увеличение на 7,9%. Прочие доходы — 1,8 млрд рублей.

Кроме того, Mail.ru Group был доначислен НДС в размере около 260 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что «Яндекс» сохранил лидерство в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes.