Олимпийская чемпионка из Бразилии потеряла сознание в прямом эфире

Бразильская волейболистка, двукратная чемпионка Олимпиады Жаклин Карвалью потеряла сознание в прямом эфире во время интервью в перерыве матча бразильской Суперлиги. Видеозапись инцидента опубликовало издание AS.

На кадрах видно, как в середине разговора Карвалью закрыла глаза и начала падать. Помогли девушке оператор и корреспондент.

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После осмотра спортсменки медиками было установлено, что она упала в обморок из-за резкого понижения кровяного давления. Предварительно, причиной ухудшения здоровья стала жара в зале.

Напомним, ранее журналистка «Россия-24» упала в обморок во время интервью с министром Мантуровым.