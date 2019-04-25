В Перми пройдут три репетиции Парада Победы

В Перми на Октябрьской площади состоятся три сводные репетиции Парада Победы.

Первое мероприятие, в котором примут участие «Хор поколений», а также военные и курсанты, запланировано на 3 мая с 10.30 до 15.00. Вторая репетиция с участием военной техники пройдет 5 мая с 10.30 до 15.00.

Генеральная репетиция состоится 7 мая с 19.00 до 23.00. На площади будет отработано торжественное прохождение войск Пермского гарнизона и тематического пролога, уточнили в пресс-службе мэрии города.

Отмечается, что во время проведения репетиции движение транспорта в центре Перми будет ограничено.

Напомним, ранее в Перми побывал военный эшелон с трофеями из Сирии.