Эксперты представили какой сценарий атаки на банки будет самым популярным у хакеров в этом году

Специалисты центра Solar JSOC прогнозируют рост числа хакерских атак на банки в 2019 году. При этом они назвали даже наиболее вероятный сценарий большинства атак.

В компании отмечают, что в 2019-м хакеры будут использовать схему, при которой успешный взлом системы банка позволяет успешно атаковать его контрагентов. Такой сценарий получил широкое распространение в 2018-м, передает «Коммерсант».

В 2018 году на 19% возросло количество критичных инцидентов, в том числе и тех, что позволяют похитить более 1 млн рублей. По словам директора экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексея Новикова, рост критичных инцидентов коррелирует с общим ростом атак. По итогам прошлого года их число увеличилось почти на треть, при этом доля целенаправленных атак в общем объеме превысила половину, что очень отличается от реалий последних лет.