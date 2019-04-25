Правительство готово выделить 630,7 млн рублей на подготовку казанской Деревни Универсиады к Worldskills-2019

Сегодня российское правительство проведет очередное заседание. В повестке дня подготовка к проведению в Казани мирового чемпионата рабочих профессий Worldskills-2019, в том числе выделение Татарстану 630,7 млн рублей.

Эти деньги должны пойти на подготовку Деревни Универсиады к «комфортному и безопасному» проживанию участников чемпионата. Их ожидается около 5,5 тысячи человек, уточняет пресс-служба правительства.

Также кабмин планирует обсудить развитие системы оказания услуг связи и новации в сфере уголовного процесса. В повестке дня и выделение 202 млн рублей на федеральную целевую программу «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года».