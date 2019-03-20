Общественную палату Саратовской области возглавил Борис Шинчук

Члены Общественной палаты Саратовской области выбрали нового председателя организации. Им стал директор «Музея боевой и трудовой славы» Борис Шинчук.

«Наша с вами задача не только сохранить этот бренд «Общественная палата Саратовской области», но и приумножить его, чтобы наши граждане, которые нуждаются в поддержке, имели своих лидеров общественного мнения», — приводит слова нового председателя ОП ИА «Свободные новости».

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев назвал избрание Шинчука «правильным выбором» и попросил 66-летнего общественника «взять курс на омоложение».

Напомним, что Шинчук в разное время занимал в области посты министра промышленности, министра международных отношений, министра общественных отношений и министра национальной политики. Также он уже руководил Общественной палатой с 2010 по 2012 год.