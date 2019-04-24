В Казани судья Галишников рекомендован в председатели Московского райсуда

Фото: "Реальное время"

Бывший председатель Московского райсуда Казани Константин Галишников снова рекомендован на этот пост. Сегодня его кандидатуру поддержала Квалификационная коллегия судей Татарстана, сообщили «Реальному времени» в Верховном суде республики.



Напомним, без председателя Московский суд в Казани работает с весны 2016 года. Конкурс на эту вакансию проходит уже в третий раз. Первоначально ККС РТ рекомендовала назначить Галишникова на второй срок, однако кадровая комиссия усмотрела некий конфликт интересов. Затем рекомендацию получил Фанис Мусин, на тот момент председатель Вахитовского суда Казани, но его кандидатуру Москва отклонила.

За время конкурсных процедур, как утверждают источники «Реального времени», тот якобы имевшийся конфликт интересов был устранен и бывший председатель Московского райсуда Казани получил поддержку ККС РТ.

Сегодня же стало известно — пост главы Высокогорского суда может занять председатель Пестречинского суда.