Председатель Пестречинского суда РТ может возглавить Высокогорский суд

Сегодня Квалифколлегия судей Татарстана дала рекомендацию кандидату на пост председателя Высокогорского райсуда республики. На эту вакансию претендует действующий руководитель Пестречинского суда Ринат Газизуллин.



Конкурс на должность председателя суда на Высокой Горе был объявлен после назначения Айдара Галиакберова зампредом Верховного суда республики в июле 2017 года. Процедура судейских выборов затянулась. В этом году свои документы в ККС РТ подавали два кандидата, один из которых позже отозвал свое заявление.

Рекомендованному претенденту предстоит пройти через согласование кадровой комиссии при президенте РФ, после чего вопрос о его назначении будет решать глава государства.

Срок председательских полномочий Газизуллина на нынешнем месте истекает в октябре 2019 года.

Ранее председателя Авиастроительного суда Казани Раиля Шайдуллина рекомендовали на пост судьи Шестого кассационного суда общей юрисдикции в Самаре.