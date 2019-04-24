С 10 июня откроется авиарейс из Калуги в Казань

Авиакомпания «РусЛайн» с 10 июня откроет прямой авиарейс из Калуги в Казань.

Полеты будут осуществляться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, на 50-кресельных самолетах Bombardier CRJ-100/200, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта «Калуга».

Время в пути составит около двух часов.

Ранее сообщалось, что из Казани откроется прямой авиарейс в Геленджик.