С 10 июня откроется авиарейс из Калуги в Казань
Авиакомпания «РусЛайн» с 10 июня откроет прямой авиарейс из Калуги в Казань.
Полеты будут осуществляться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, на 50-кресельных самолетах Bombardier CRJ-100/200, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта «Калуга».
Время в пути составит около двух часов.
Ранее сообщалось, что из Казани откроется прямой авиарейс в Геленджик.БизнесТранспорт Татарстан
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