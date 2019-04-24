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С 10 июня откроется авиарейс из Калуги в Казань

14:37, 24.04.2019
С 10 июня откроется авиарейс из Калуги в Казань
Фото: realnoevremya.ru

Авиакомпания «РусЛайн» с 10 июня откроет прямой авиарейс из Калуги в Казань.

Полеты будут осуществляться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, на 50-кресельных самолетах Bombardier CRJ-100/200, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта «Калуга».

Время в пути составит около двух часов.

Ранее сообщалось, что из Казани откроется прямой авиарейс в Геленджик.

БизнесТранспорт Татарстан
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