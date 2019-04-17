Из Казани откроется прямой авиарейс в Геленджик

Из Казани с 20 июня запустят прямой авиарейс в Геленджик. Полеты будут выполняться до 21 сентября на 50-местных самолетах Bombardier CRJ-200.

Рейсы будут осуществляться по субботам. Вылет из Казани в 6.15, прибытие в аэропорт Геленджика в 8.45. Обратный вылет из Геленджика в 16.50, прибытие — в 19.10, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что российский лоукостер «Победа» стал двенадцатой авиакомпанией, запускающей рейс из Казани в Анталью. Вылеты начнутся 3 июня.