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Правительство РФ и нефтяники согласовали параметры продления сделки по стабилизации цен на бензин

09:59, 24.04.2019
Правительство РФ и нефтяники согласовали параметры продления сделки по стабилизации цен на бензин
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правительство России и нефтяные компании договорились о параметрах продления сделки о стабилизации цен на бензин и дизельное топливо.

Принято решение, что корректировка демпфирующего механизма будет проводиться за счет введения акцизов на неподакцизные жидкие нефтепродукты с предоставлением вычета акциза для нефтепродуктов, потребляемых для нужд бункеровки судов дальнейшей переработки, производства тепла и электроэнергии.

Также корректировка будет вестись через введение в диапазоне цен на нефть от $55—57 до $80 за баррель фиксированной надбавки НДПИ на нефть в размере 75 руб. за тонну, следует из сообщения на сайте Кабмина.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал, что правительство договорилось с нефтяниками о снижении цены на дизельное топливо до уровня октября 2018 года.

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