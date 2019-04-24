Правительство РФ и нефтяники согласовали параметры продления сделки по стабилизации цен на бензин

Правительство России и нефтяные компании договорились о параметрах продления сделки о стабилизации цен на бензин и дизельное топливо.

Принято решение, что корректировка демпфирующего механизма будет проводиться за счет введения акцизов на неподакцизные жидкие нефтепродукты с предоставлением вычета акциза для нефтепродуктов, потребляемых для нужд бункеровки судов дальнейшей переработки, производства тепла и электроэнергии.



Также корректировка будет вестись через введение в диапазоне цен на нефть от $55—57 до $80 за баррель фиксированной надбавки НДПИ на нефть в размере 75 руб. за тонну, следует из сообщения на сайте Кабмина.



Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал, что правительство договорилось с нефтяниками о снижении цены на дизельное топливо до уровня октября 2018 года.

