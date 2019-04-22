Совфед РФ одобрил ужесточение наказания для скрывшихся с места ДТП водителей

Совет Федерации сегодня одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.

Согласно закону, если в результате аварии люди получили серьезные травмы, то за это предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 3 лет, либо лишения свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности.

За ДТП с одним погибшим грозит лишение свободы сроком до 7 лет, а с двумя и более погибшими — до 9, передает «РИА Новости».

Напомним, что 17 апреля Госдума приняла проект в третьем чтении.