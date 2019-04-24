ЦБ с начала года выявил 61 финансовую пирамиду

Центробанк с начала 2019 года выявил 61 финансовую пирамиду на территории России. Об этом заявил глава департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях в интервью «Известиям».

Согласно озвученным данным, большая часть финансовых пирамид (31 организация) зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью, 10 компаний — интернет-проекты, девять прикрывались статусом микрофинансовых институтов.

Кроме того, основная часть компаний проработала меньше года. Большинство финансовых пирамид были зарегистрированы в Центральной России и на Урале.

Взаимодействовали с гражданами представители финансовых организаций преимущественно в офисах.

Напомним, ранее сообщалось, что Центробанк начал привлекать волонтеров для поиска финансовых пирамид в регионах.