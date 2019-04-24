В Совете Федерации предложили не дарить детские смеси при выписке из роддома

Сенаторы предложили поддержать грудное вскармливание запретом на рекламу детских смесей. Согласно инициативе, запрет должен налагаться на любые маркетинговые действия, в том числе и на акции со скидками.

Инициаторы законопроекта также настаивают на его исключении из подарочных наборов, которые вручают роженицам после выписки, пишут «Известия». Документ может свступить в силу уже в январе 2020 года.

«Немаловажным фактором, побуждающим матерей отказываться от грудного вскармливания в пользу искусственного, является реклама заменителей грудного молока, а также сопутствующие ей маркетинговые активности, проводимые некоторыми производителями и предприятиями розничной торговли», — отмечается в пояснительной записке.

По данным, ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» почти половина здоровых детей в роддоме получали докорм смесями.

Ранее сообщалось, что Роскачество завершило разработку нового ГОСТа для детского питания.





