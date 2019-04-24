В Совете Федерации предложили не дарить детские смеси при выписке из роддома
Сенаторы предложили поддержать грудное вскармливание запретом на рекламу детских смесей. Согласно инициативе, запрет должен налагаться на любые маркетинговые действия, в том числе и на акции со скидками.
Инициаторы законопроекта также настаивают на его исключении из подарочных наборов, которые вручают роженицам после выписки, пишут «Известия». Документ может свступить в силу уже в январе 2020 года.
«Немаловажным фактором, побуждающим матерей отказываться от грудного вскармливания в пользу искусственного, является реклама заменителей грудного молока, а также сопутствующие ей маркетинговые активности, проводимые некоторыми производителями и предприятиями розничной торговли», — отмечается в пояснительной записке.
По данным, ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» почти половина здоровых детей в роддоме получали докорм смесями.
Ранее сообщалось, что Роскачество завершило разработку нового ГОСТа для детского питания.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым