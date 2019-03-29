Роскачество подготовило новый ГОСТ для детского питания

Роскачество завершило разработку нового ГОСТа для детского питания.

Новые правила устанавливают повышенные и более детальные требования к проверке детского питания. При чем под стандарты попадает как российская, так и импортная продукция.

Планируется, что подобные меры позволят приблизить сухую смесь по своему составу к грудному молоку, пишут «Известия».

Издание уточняет, что нынешний ГОСТ предъявляет лишь общие требования к составу и методике проверки сухих смесей.

Добавим, Роскачество разработало новый ГОСТ после проверки качества детского питания, которая была проведена совместно с Минпромторгом в конце 2018 года. Было установлено, что действительное содержание полезных веществ и витаминов в детских смесях не соответствует уровню, указанному на этикетке товара.

Напомним, ранее в Роскачестве назвали самые полезные продукты в России.