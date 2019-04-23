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В результате пожара в частном доме в Казани погибли четыре человека

18:46, 23.04.2019
В результате пожара в частном доме в Казани погибли четыре человека
Фото: vk.com/mchs.tatarstan

В Казани при пожаре в частном жилом доме по улице Герцена, 24 погибли четыре человека.

Как сообщает пресс-служба МЧС РТ, в 16.20 от очевидца поступило сообщение о горении нежилого частного дома в Кировском районе Казани. Однако прибывшие на место пожарные обнаружили, что бревенчатый дом был жилым.

В 17.07 открытое горение было ликвидировано. В результате пожара сгорели жилой дом и надворные постройки на площади 80 кв. метров. В ходе разборки строительных конструкций дома были обнаружены обгоревшие тела четырех человек. Причина пожара, обстоятельства гибели и личности погибших устанавливаются.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в Казани, при котором погибла семья из шести человек. Трагедия случилась в ночь на 22 апреля. В результате возгорания в частном доме скончались 64-летняя хозяйка, ее 36-летняя дочь и 34-летний зять, а также три внука в возрасте 11 лет, 9 лет и 9 месяцев.

Происшествия Татарстан
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