Димитрис Прифтис: «Антон Понкрашов иногда выступает моим ассистентом тренера»

Фото: "Реальное время"

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис рассказал о том, в какого тренера может вырасти капитан казанской команды Антон Понкрашов.



— Антон Понкрашов — одна из самых ярких частей вашей команды. Иногда его яркость проявляется за пределами паркета. Он хочет на Матч звезд и пишет в Twitter, просит в Instagram Андрея Кириленко взять его тренером юниорской сборной. На вашей работе его яркость как-то сказывается?

— Антон — очень экспрессивный человек. За этой его экспрессией нужно увидеть абсолютно нормального человека, с отличным характером. Конечно, не стоит делать выводы о человеке исходя из его активности в социальных сетях и каких-то заявлений. Когда ты общаешься с ним лично, ты все понимаешь.



Как игрок он очень универсальный. На мой взгляд, он может играть сразу на четырех позициях. В этом сезоне у нас были проблемы с травмами, и ему приходилось играть на четвертом номере. Он отличный разыгрывающий, который может играть как второго, так и третьего номера. Он очень хорошо понимает игру, и вам не надо тратить много времени, чтобы объяснить ему, как нужно действовать в каждой из позиций. Он знает комбинации для всех позиций. Это отличное оружие для любого тренера. Особенно в ситуации, когда ты имеешь проблемы с составом.

— А тренер из него, как думаете, получится хороший?



— Вы спрашиваете меня, какой он тренер. А ведь мы неоднократно проводили мероприятия для детей вместе. Клуб иногда проводит мастер-классы, а иногда мы просто занимаемся с детишками разных возрастов. Я вижу, как Антон работает и выкладывается на таких мероприятиях. Он очень хороший тренер. И я верю, что он может вырасти в классного специалиста. У него очень хороший контакт с детишками. Я знаю, насколько он умный как игрок, он всегда знает, что происходит и будет происходить на площадке. Конечно, работа тренера — это не только эти вещи.

Даже сейчас я могу сказать, что он иногда выступает моим ассистентом. Такие тренеры, как я, нуждаются в помощи профессиональных игроков, выступающих на высоком уровне. Такие помощники понимают, как думают игроки, что происходит в раздевалке, и вообще их присутствие в тренерском штабе помогает развитию клуба.

Вообще, я уверен, что если Антона когда-то назначат тренером юниорской команды, то это может пойти на пользу не только ему лично, а даже Федерации баскетбола, которая получит потенциально отличного специалиста, — приводит слова Прифтиса «Чемпионат».