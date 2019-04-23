В больнице скончался рабочий, пострадавший при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме»

Сотрудник подрядной организации, осуществлявшей ремонтные работы на «Нижнекамскнефтехиме» и пострадавший во время ЧП, скончался в реанимации БСМП Набережных Челнов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Татарстана. Во время ЧП он получил 98% ожогов тела.

Пять человек находятся в Нижнекамской ЦРБ — их состояние оценивается как средней степени тяжести с положительной динамикой. Еще трое пострадавших в крайне тяжелом состоянии состоят в отделении реанимации и интенсивной терапии РКБ. Также в Республиканской клинической больнице находятся еще 4 пациента в стабильном состоянии.

При пожаре пострадали двое жителей Башкортостана — их состояние стабилизировалось, поэтому из РКБ их планируют перевезти в Уфу на дальнейшее лечение.

Всего пострадали 17 человек — все они работники двух подрядных организаций, которые были привлечены к ремонтным работам во время планового капитального ремонта на предприятии. Напомним, ЧП произошло 19 апреля — на заводе изопрена-мономера началось возгорание на установке БК-3. Сейчас продолжает работу компетентная комиссия, которая выясняет причины случившегося.