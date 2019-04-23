Сообщения о «липовых» подписях за мэра Елабуги в администрации назвали «грубым вбросом»

Сегодня в социальных сетях города Елабуги появилось сообщение о том, что «студентов Елабужского медучилища вместо прохождения практики и получения знаний заставляют делать подделки подписей в списках в поддержку Емельянова».

«Мы целыми днями находимся в Елабужской центральной районной больнице и поликлинике, якобы на практике, и просматриваем все имеющиеся амбулаторные карты, расписываемся чужими подписями. Директор училища говорит нам, что если мы не будем выполнять эту работу, нас выгонят из общежития и отчислят из института. Мы не знаем, что делать», — говорится в анонимном сообщении от имени одного из студентов.

В СМИ также появилась информация, в которой председатель общественного движения «Народный контроль» Регина Саляхова сообщила о том же: студентов Елабужского медучилища, которые проходят практику в ЦРБ, «посадили за рисование подписей» под обращением в поддержку мэра. По ее информации, данные берутся из амбулаторных карт пациентов.

В администрации Елабуги анонимное сообщение назвали «грубым вбросом»: «Информация о сборах подложных подписей в поддержку главы Елабужского района является от начала до конца выдумкой известной елабужской активистки. Не существует никакой петиции, никаких подписей не собиралось, студентам никто не угрожал отчислением, их не грозились выгнать из общежития. В елабужском медучилище вообще нет общежития».

