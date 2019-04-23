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В Северодвинске спустили на воду первую подлодку-носитель системы «Посейдон»

14:59, 23.04.2019

В Северодвинске на «Севмаше» спустили на воду атомную подводную лодку «Белгород», которая будет экспериментальным носителем беспилотной системы «Посейдон».

Как отмечает «РИА Новости», в связи с особой секретностью аккредитованным на мероприятие журналистам запретили снимать подлодку на фото и видео.

Ранее Минобороны опубликовало видео испытаний российского беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

ПромышленностьОПК
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