В Северодвинске спустили на воду первую подлодку-носитель системы «Посейдон»
В Северодвинске на «Севмаше» спустили на воду атомную подводную лодку «Белгород», которая будет экспериментальным носителем беспилотной системы «Посейдон».
Как отмечает «РИА Новости», в связи с особой секретностью аккредитованным на мероприятие журналистам запретили снимать подлодку на фото и видео.
Ранее Минобороны опубликовало видео испытаний российского беспилотного подводного аппарата «Посейдон».ПромышленностьОПК
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