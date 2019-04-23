Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 320

Число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке возросло до 321.

Как сообщает News 1st со ссылкой на министра средств массовой информации Рувана Вийевардене, от взрывов также пострадали более 520 человек.



Ранее сообщалось, что количество жертв достигло 310 человек.



Напомним, что взрывы на Шри-Ланке прогремели в минувшее воскресенье, 21 апреля. Бомбы были заложены в храмах и отелях страны. В результате взрывов погибли трое детей совладельца интернет-магазина ASOS Андерса Холча Повлсена.



Министр здравоохранения Шри-Ланки Раджитха Сенаратне заявил, что за взрывы в стране ответственна группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» (запрещена в РФ).

