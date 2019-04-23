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В правительстве РФ заявили, что проект ВСМ Москва — Казань не закрыт

13:54, 23.04.2019 1
В правительстве РФ заявили, что проект ВСМ Москва — Казань не закрыт
Фото: realnoevremya.ru

Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что проект строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань не закрыт.

«Разве речь шла о закрытии проектов? Речь шла об обсуждении очередности их [ВСМ Москва — Казань и Москва — Петербург] реализации», — цитирует его ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопрос строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань окончательно не решен. По его словам, будут продолжены работы по выяснению экономической целесообразности проекта.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин накануне заявил, что республика продолжает работать над проектом ВСМ Москва — Казань.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:43
    Быть может и Москва- Питер китайцы построят, подождем?
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