В правительстве РФ заявили, что проект ВСМ Москва — Казань не закрыт

Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что проект строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань не закрыт.



«Разве речь шла о закрытии проектов? Речь шла об обсуждении очередности их [ВСМ Москва — Казань и Москва — Петербург] реализации», — цитирует его ТАСС.



Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопрос строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань окончательно не решен. По его словам, будут продолжены работы по выяснению экономической целесообразности проекта.



Премьер-министр РТ Алексей Песошин накануне заявил, что республика продолжает работать над проектом ВСМ Москва — Казань.

