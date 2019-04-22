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Песошин о ВСМ Москва – Казань: «Продолжаем работать над проектом»

12:29, 22.04.2019
Песошин о ВСМ Москва – Казань: «Продолжаем работать над проектом»
Фото: prav.tatarstan.ru

Премьер-министр РТ Алексей Песошин заявил, что республика продолжает работать над проектом ВСМ Москва — Казань. Об этом сообщил на 47-м заседании Госсовета РТ премьер-министр РТ Алексей Песошин, отвечая на вопрос одного из депутатов.

«Принятого решения пока нет, высказываются мнения относительно нужности, эффективности и так далее. Мы как работали, так и продолжаем работать над тем же самым проектом», — цитирует Песошина ИА «Татар-информ».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопрос строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань окончательно не решен. По его словам, будут продолжены работы по выяснению экономической целесообразности проекта.

ОбществоВласть Татарстан
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