Песошин о ВСМ Москва – Казань: «Продолжаем работать над проектом»

Премьер-министр РТ Алексей Песошин заявил, что республика продолжает работать над проектом ВСМ Москва — Казань. Об этом сообщил на 47-м заседании Госсовета РТ премьер-министр РТ Алексей Песошин, отвечая на вопрос одного из депутатов.



«Принятого решения пока нет, высказываются мнения относительно нужности, эффективности и так далее. Мы как работали, так и продолжаем работать над тем же самым проектом», — цитирует Песошина ИА «Татар-информ».



Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопрос строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань окончательно не решен. По его словам, будут продолжены работы по выяснению экономической целесообразности проекта.

