Песков: «Вопрос строительства ВСМ Москва — Казань до сих окончательно не решен»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопрос строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань окончательно не решен.

«Будут продолжены работы по выяснению экономической целесообразности, экономических возможностей, своевременности и так далее», — цитирует представителя Кремля «РИА Новости».

Ранее СМИ сообщили, что президент Владимир Путин 10 апреля поддержал начало проектирования ВСМ Москва — Санкт-Петербург, а также объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в Петербургском транспортном узле. После этого, по данным неназванного федерального чиновника, тема строительства ВСМ из Москвы в Казань и Нижний Новгород уйдет с повестки дня.