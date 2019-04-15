Мосгорсуд отказался восстановить сенаторские полномочия Рауфа Арашукова

Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции о временном отстранении от должности члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, обвиняемого в организации заказных убийств и участии в преступном сообществе.

Как сообщает "Интерфакс", решение Басманного суда будет действовать до приговора суда либо прекращения уголовного преследования сенатора.

Напомним, что сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали утром 30 января. Ему вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

12 марта Басманный суд Москвы вынес постановление о временном отстранении Рауфа Арашукова от должности сенатора. 26 марта Басманный суд Москвы продлил ему арест до 30 июня.

