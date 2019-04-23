Белоруссия намерена до конца года начать альтернативный России импорт нефти

Белоруссия планирует до конца 2019 года начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины.



«Мы рассчитываем в этом году начать поставки», — цитирует ТАСС заместителя генерального директора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.



В пятницу в «Белнефтехиме» сообщили, что произошло ухудшение качества российского сырья. Представители концерна уточнили, что нефть содержит «хлорорганические соединения, превышающие в десятки раз предельные значения по стандарту».

Позднее был обнаружен источник загрязнения на участке Самара — Унеча. Главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго заявил, что необходимо не менее 8—10 дней, чтобы качественная нефть заместила в трубопроводе испорченную.



Сегодня стало известно, что Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и в страны Балтии.

