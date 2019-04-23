Нападающий Максим Рыбин покинул «Салават Юлаев»

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Рыбин покинул уфимскую команду, сообщается в официальном «Твиттере» клуба.

— Нападающий Максим Рыбин покидает «Салават» по истечении контракта. Наш клуб благодарит форварда за профессионализм и характер, проявленный им в матчах, самоотверженную игру в каждом игровом эпизоде и желает ему дальнейших успехов в карьере, — сказано в сообщении уфимцев.

Напомним, что прошедший чемпионат 37-летний форвард начинал в «Северстали». В 40 играх регулярного чемпионата КХЛ за череповецкий клуб Рыбин набрал 6 (2+4) очков. В 17 матчах «регулярки» в уфимском клубе Рыбин отметился пятью голевыми передачами. В 11 играх плей-офф на счету форварда 1 (1+0) очко при показателе полезности «-15».