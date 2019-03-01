В России отзовут почти 2,5 тыс. минивэнов Peugeot и Citroen

Официальный представитель Peugeot и Citroen в России — ООО «ПЕЖО СИТРОЕН РУС» — отзовет 2 466 автомобилей из-за проблем с подвеской.

Отзыву подлежат машины Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroen Spacetourer, Citroen Jumpy, реализованные в 2017 и 2018 году, сообщает пресс-служба Росстандарта.



На автомобилях в случае обнаружения дефектов бесплатно для владельцев заменят шаровые опоры и резьбовые соединения передней подвески.

Ранее сообщалось, что в России отзовут почти 15,5 тыс. автомобилей Peugeot и Citroen.