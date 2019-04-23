В Минтруде РФ заявили о снижении смертности на производстве

В России зафиксировано снижение количества несчастных случаев на производстве со смертельным исходом. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на Всероссийской неделе охраны труда.

По его словам, показатель снизился с 2007 года более чем в два раза — с 4,5 до 1,6 тыс. случаев в год.

«На протяжении последних лет мы наблюдаем устойчивое снижение количества несчастных случаев на производстве и других негативных ситуаций», — цитирует Топилина ТАСС.

Министр добавил, что «это является очень серьезным прогрессом».

Напомним, ранее Минэкономразвития РФ спрогнозировало рост зарплат в России почти на 15% до 2024 года.