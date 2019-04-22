Минэкономразвития спрогнозировало рост зарплат в России почти на 15% до 2024 года

В 2019—2024 годах рост реальных зарплат в России составит 14,6%. Это следует из прогноза Минэкономразвития.



В ближайшие четыре года, в 2019—2022 годах, зарплата увеличится на 8,7%.



«В 2019—2024 гг. в условиях достаточно равномерного роста экономики и стабильной инфляции реальная заработная плата будет расти двухпроцентными темпами», — приводит текст документа RNS.

Ранее в Минтруда РФ сообщили, что по итогам 2018 года реальная зарплата в России выросла на 6,8%. Это самый высокий показатель с 2012 года.

