Российские компании-трейдеры создадут Союз экспортеров зерна

Крупнейшие российские компании-трейдеры заявили о создании Союза экспортеров зерна.

Меморандум был подписан четырьмя предприятиями — АО «Астон», ООО «Гленкор Агро МЗК», ООО «ОЗК-Юг» и ООО «Торговый дом «РИФ». На их долю приходится более трети всего экспорта зерновых из России.

Исполнительным директором союза выступит заместитель генерального директора ОЗК Эдуард Зернин, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Основной целью союза станет продвижение зерна и зернобобовых культур российского происхождения, а также продуктов их переработки на международных рынках. Планируется, что организация будет участвовать в законотворческой деятельности.

Напомним, ранее Россельхознадзор назвал причину неэффективного контроля за качеством зерна.