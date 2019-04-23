Российские компании-трейдеры создадут Союз экспортеров зерна
Крупнейшие российские компании-трейдеры заявили о создании Союза экспортеров зерна.
Меморандум был подписан четырьмя предприятиями — АО «Астон», ООО «Гленкор Агро МЗК», ООО «ОЗК-Юг» и ООО «Торговый дом «РИФ». На их долю приходится более трети всего экспорта зерновых из России.
Исполнительным директором союза выступит заместитель генерального директора ОЗК Эдуард Зернин, говорится в совместном пресс-релизе компаний.
Основной целью союза станет продвижение зерна и зернобобовых культур российского происхождения, а также продуктов их переработки на международных рынках. Планируется, что организация будет участвовать в законотворческой деятельности.
Напомним, ранее Россельхознадзор назвал причину неэффективного контроля за качеством зерна.ПромышленностьАгропром
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