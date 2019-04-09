Россельхознадзор назвал причину неэффективного контроля за качеством зерна

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что для обеспечения эффективного контроля за качеством зерна необходимы изменения в нормативной базе.

Мелано добавила, что ведомство направило свои предложения в Минсельхоз РФ. По словам представителя Россельхознадзора, в Минсельхозе согласились с необходимостью введения изменений, передает «РИА Новости».

Ранее Минсельхоз России сообщил, что в среднесрочной перспективе роста цен на зерновые не ожидается. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил, что ведомство с 2019 года будет заниматься регулированием цен на зерно на внутреннем рынке.