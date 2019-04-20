Хранившаяся в Нотр-Даме русская икона не пострадала при пожаре

Настоятель храма Всех Святых в Страсбурге игумен Филипп (Рябых) рассказал, что Владимирская икона Богородицы, находившаяся в Нотр-Даме, не пострадала в результате пожара.

Игумен Филипп уточнил, что сегодня получил краткое сообщение от настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове. В нем говорилось, что у иконы нет повреждений, передает «РИА Новости».

Настоятель отметил, что известие пришло к нему в Лазареву субботу, когда православные верующие вспоминают воскрешение Иисусом Христом Лазаря.



Владимирская икона Богородицы была подарена парижскому собору покойным патриархом Московским и всея Руси Алексием II в 2007 году во время его визита во Францию.



Напомним, 15 апреля в Париже произошел пожар в Нотр-Дам-де-Пари. Собор, который является одним из символов Парижа и всей Франции, получил серьезные повреждения, но часть реликвий удалось спасти. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на реконструкцию собора потребуется 5 лет. В настоящее время рассматриваются несколько причин возникновения пожара.

