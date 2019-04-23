В РЖД рассказали о сроках создания ВСМ Москва — Петербург

В «Скоростных магистралях» («дочка» РЖД) сообщили, что точные сроки реализации проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург станут известны после разработки проектной документации.



«Проектно-изыскательские работы по ВСМ Москва — Санкт-Петербург еще только предстоит сделать, а точные сроки реализации проекта будут определены по результатам разработки проектной документации», — приводит сообщение «Скоростных магистралей» «РИА Новости».



Ранее СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин 10 апреля поддержал начало проектирования ВСМ Москва — Санкт-Петербург, а также объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в Петербургском транспортном узле.



После этого, по данным неназванного федерального чиновника, тема строительства ВСМ из Москвы в Казань и Нижний Новгород уйдет с повестки дня.

